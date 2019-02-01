Валерию Гергиеву вручили Орден Звезды Италии

В пятницу в посольстве Италии состоялась церемония вручения награды Ордена Звезды Италии в степени Великого офицера маэстро Валерию Гергиеву, передает РИА Новости.



Валерий Гергиев

Орден был вручён спикером сената Италии Марией Альберти Казеллати, которая находится с рабочим визитом в Москве, в присутствии посла республики в РФ Паскуале Терраччано за "постоянный вклад в укрепление итало-российских связей при помощи уникального художественного языка, которым он продолжает рассказывать об Италии", "за надёжную поддержку культурных инициатив посольства Италии в Москве и генконсульства Италии в Санкт-Петербурге".