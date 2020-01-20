Валерий Гергиев опоздал на оперу в Вене, и был заменен

Как рассказал корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы Венской оперы Андрэ Комплой, это не вызвало скандала, а является нормальной практикой в театральном бизнесе.

"Есть очевидные факты. Когда вчера стало ясно, что маэстро Гергиев не сможет прибыть вовремя к началу представления в Венской опере, директор Доминик Мейер принял решение, что представление начнется пунктуально и за дирижерским пультом будет Михаэль Гюттлер", - сказал Комплой.



Валерий Гергиев

По словам официального представителя Венской оперы, это не вызвало скандала, просто дирижер не смог приехать вовремя. "Директор решил, что публика не должна ждать, и попросил Михаэля Гюттлера взять управление спектаклем", - добавил руководитель пресс-службы. Представление началось вовремя, и на этом ситуация была разрешена.

19 января Гергиев должен был дирижировать оперой "Лоэнгрин" в Венской опере. Сотрудничество Гергиева и Венской государственной оперы длится на протяжении многих лет: он выступал с оркестром театра в гастрольных турах, несколько лет назад дирижировал коллективом в постановке "Парсифаля" на Зальцбургском фестивале.