Даниил Трифонов и оркестр Гергиева сыграли русских новаторов

«Это музыка самых новаторских композиторов из исторического периода в русском искусстве и истории - Скрябин, Стравинский и Прокофьев. Скрябин хотел обобщить весь эстетический опыт в едином мистическом музыкальном видении; Стравинский объединил искусство, радикально изменив определение балета; Прокофьев обратился к фильму как к полному, самому современному соединению чувств. Русский Серебряный век подготовил почву для будущих художественных достижений, и его дух справедливо воспевается в этой новой записи», - говорит об этом альбоме Даниил Трифонов.
Альбом напоминает о тех временах, когда российские музыканты, поэты, художники, драматурги и исполнители были одними из самых оригинальных в мире. Альбом «Серебряный век» иллюстрирует художественную смелость и блеск бурной эпохи в России произведениями ее самых авангардных композиторов. В релиз вошли:
- Прокофьев: Концерт для фортепиано № 2 op.16; Сарказмы соч.17; Соната для фортепиано № 8; Гавот из оперы «Золушка», соч. 95
- Скрябин: Концерт для фортепиано с оркестром фа-диез минор, соч.20
- Стравинский: Серенада ля мажор для фортепиано; «Жар-птица» для фортепиано; 3 части из «Петрушки» для фортепиано
«Прокофьев принял кино как самый полный и современный синтез чувств. Его восьмая соната, в частности, иллюстрирует его кинематографическое воображение. Он интенсивно полифоничен, и при этом ощутимо иллюстративен. Он один из последних сказочников Серебряного века России», - говорит о Прокофьеве пианист.
«Серебряный век искусства в русской истории не является единой эстетикой, но описывает все более разрушающуюся социальную, политическую и интеллектуальную среду - коктейль разных художественных выражений, в тесном взаимодействии».
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