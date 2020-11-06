Даниил Трифонов и оркестр Гергиева сыграли русских новаторов

Изначально они должны были прозвучать на фестивале «Дни Шостаковича» в саксонском городе Гориш, однако мероприятие решили отменить.





В записи произведения исполнят три российских пианиста. Так, Дмитрий Маслеев сыграет в зале Чайковского в Москве, Даниил Трифонов — в американском Гринвиче, а Юлианна Авдеева в отеле Альбертсхоф, где композитор сочинил один из струнных квартетов.

