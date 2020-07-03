Deutsche Grammophon покажет премьеры раннего Шостаковича

Изначально они должны были прозвучать на фестивале «Дни Шостаковича» в саксонском городе Гориш, однако мероприятие решили отменить.

В записи произведения исполнят три российских пианиста. Так, Дмитрий Маслеев сыграет в зале Чайковского в Москве, Даниил Трифонов — в американском Гринвиче, а Юлианна Авдеева в отеле Альбертсхоф, где композитор сочинил один из струнных квартетов.



Даниил Трифонов

Среди премьер — «Прелюдия и фуга» до диез минор, «Скерцо» и шесть фортепианных пьес 1918–1920 годов. Всего на виртуальном концерте «Shostakovich — Discoveries» прозвучат девять сочинений, которые никогда ещё не исполняли перед широкой публикой.