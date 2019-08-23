Письма Дмитрия Шостаковича проданы за 1,1 млн руб

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Десять любовных писем композитора Дмитрия Шостаковича, адресованных артистке балета Большого театра Нине Ивановой, были проданы на московском аукционе за 1,1 миллиона рублей.

Все письма - в конвертах, прошедших почту. Адресованы артистке балета Большого театра Нине Павловне Ивановой (1916-1983). Ее дочь любезно предоставила информацию об отношениях матери с Дмитрием Шостаковичем.

Письма Шостаковича

«Они познакомились в 1933 году. Дмитрий влюбился сразу. Нина ответила взаимностью. Постепенно отношения становились все более серьезными. Шостакович стал бывать в доме родителей Нины. Несколько раз предлагал ей стать его женой. Нина все время отказывала: Шостакович был женат, и у него было два маленьких ребенка. Отношения закончились в 1940 году. После этого Шостакович делал попытки их возобновить, но теперь уже у Нины была семья».

На сайте «Литфонда» приводятся выдержки из писем Шостаковича.

Письма Шостаковича

«...Вчера поздним вечером ел шашлык и вспоминал Вас. Скучно без Вас. Надеюсь, что в этом году мы будем встречаться с Вами чаще, чем в прошлом. Ввиду тех чувств, которые я к Вам питаю, весточка от Вас будет для меня большой радостью (...). Я смертельно без Вас скучаю и завтра (1 I 1938) выезжаю в Москву (...). Ужасно хочется Вас видеть. Ужасно хочется найти способ встречаться с Вами, проводить с Вами дни и ночи, в полном одиночестве (...). И подождите еще месяца 3-4 выходить замуж (...). Я этой зимой буду ездить. В ноябре поеду в Свердловск, в январе в Архангельск. Постарайтесь устроиться так, чтобы Вы смогли бы ездить со мной (...). Мне судьба послала в твоем лице огромное счастье. Почему так всегда бывает, что счастье никогда не бывает полным? (...) Я так мучительно истосковался по тебе, что обязательно хочу ехать. Но мне хочется от встречи с тобой получить все (...). В моей жизни так много огорчений от того, что я живу в другом городе и что я могу встречаться с тобой изредка, урывками...».

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