Письма Дмитрия Шостаковича проданы за 1,1 млн руб

"В планах, если говорить о перспективе, то после Цоя (фильма о Викторе Цое — ред.) я собираюсь снимать фильм о Шостаковиче. Года полтора мы ищем сценариста не только в России, но и в Англии, и в США", — рассказал Учитель журналистам в рамках 28-го Международного кинофестиваля "Послание к человеку".





По его словам, переговоры с потенциальными сценаристами могут быть завершены в течение ближайших двух месяцев.

