В Самаре появится памятник Шостаковичу

С предложением увековечить память композитора выступил член Центрального совета РВИО Александр Хинштейн. Монумент высотой 4 метра уже изготовлен скульптором Зурабом Церетели.



Дмитрий Шостакович

«РВИО готово принять участие в реализации проекта в части приобретения бронзовой скульптуры композитора работы З.К. Церетели», - говорится в письме Владимира Мединского.

Планируется, что открытие памятника Шостаковичу будет приурочено к Дню города в Самаре. Местом установки может стать сквер возле театра оперы и балета на площади Куйбышева.

Дмитрий Шостакович закончил в Куйбышеве работу над 7-й блокадной симфонией. Первое исполнение легендарного музыкального произведения состоялось 5 марта 1942 года в Куйбышевском оперном театре.