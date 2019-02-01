В Самаре появится памятник Шостаковичу

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Министр культуры РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский поддержал инициативу установки памятника Дмитрию Шостаковичу в Самаре.

С предложением увековечить память композитора выступил член Центрального совета РВИО Александр Хинштейн. Монумент высотой 4 метра уже изготовлен скульптором Зурабом Церетели.

Дмитрий Шостакович
Дмитрий Шостакович

«РВИО готово принять участие в реализации проекта в части приобретения бронзовой скульптуры композитора работы З.К. Церетели», - говорится в письме Владимира Мединского.

Планируется, что открытие памятника Шостаковичу будет приурочено к Дню города в Самаре. Местом установки может стать сквер возле театра оперы и балета на площади Куйбышева.

Дмитрий Шостакович закончил в Куйбышеве работу над 7-й блокадной симфонией. Первое исполнение легендарного музыкального произведения состоялось 5 марта 1942 года в Куйбышевском оперном театре.

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