7-ая симфонии Дмитрия Шостаковича будет оцифрована

"Ленинградская" симфония: от первых набросков до символа сопротивления блокадников Раритет из нотного архива Дома радио был представлен во вторник на мероприятии в Президентской библиотеке, посвященном героической защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, 75-летию прорыва и 74-й годовщине снятия блокады и передан специалистам для копирования, передает корреспондент ТАСС. "Это та самая партитура, которая лежала на первом исполнении симфонии в Куйбышеве и в Ленинграде. Это тот документ, который прошел военные годы", - сказал на встрече в Президентской библиотеке директор Санкт-Петербургского государственного Дома радио Юрий Радкевич.

Он рассказал, что партитура бережно хранится в нотном архиве как музейный экспонат, к ней практически нет доступа. После копирования партитуры Дом радио планирует выделить специальное помещение, где все желающие могли бы ознакомиться с ее оцифрованным вариантом. Сотрудники Дома радио в начале 2000-х годов провели большую работу по оцифровке звуковых записей блокадной поры, отметил Радкевич. "Но мы не специалисты по оцифровке рукописных, печатных экземпляров, поэтому мы обратились за помощью в этой работе к Президентской библиотеке", - сказал он.

Цифровая копия партитуры 7-й сифонии Шостаковича пополнит также фонды Президентской библиотеки. Там уже хранится звукозапись Ленинградской симфонии, созданная на концерте в Cанкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича.



Дмитрий Шостакович

Дмитрий Шостакович начал работу над Седьмой симфонией в Ленинграде в первые месяцы войны. Впервые ее исполнил оркестр Большого театра в Куйбышеве (сейчас Самара) 5 марта 1942 года. Премьера в блокадном Ленинграде состоялась 9 августа того же года в Большом зале Ленинградской филармонии - ноты в осажденный город были доставлены на самолете. Оркестром Ленинградского радиокомитета дирижировал Карл Элиасберг.

В день концерта в Большом зале Ленинградской филармонии, несмотря на блокаду, были зажжены все хрустальные люстры. Симфония транслировалась по радио, в том числе из городских уличных громкоговорителей. Концерт в блокадном Ленинграде стал одним из символов мужества и несломленной воли защитников города.