Валерий Гергиев выразил недовольство финансированием Мариинки

"Мне кажется, что министерству культуры РФ и даже правительству РФ сегодня надо очень внимательно изучить, подробно, а что такое работа театров. Нужно начинать с того, как работает Большой и Мариинский, как работают оркестры или хоровые или балетные коллективы, что такое гастроли, что такое разница между цифрами 244 – это гастроли Мариинского или 37 - гастроли Большого театра, уж какая-то слишком большая разница. У нас на стационаре 1600 спектаклей, я боюсь ошибиться, у Большого – ну, может быть, 700, а может быть и 500 с чем-то – ну слишком большая разница", - посетовал Гергиев в интервью телеканалу "Россия 24".

По его мнению, такой большой разницы "не должно быть". "Мы финансируемся даже не одинаково, мы финансируемся немножко осторожнее, чем наши коллеги в Москве", - пояснил Гергиев.



Валерий Гергиев

"Наш оркестр финансируется намного осторожнее, чем наши замечательные коллеги - оркестр Санкт-Петербургской филармонии – там 2 оркестра. Но у меня 1600 грантополучателей здесь, а в филармонии может 250, я не считал, но не тысяча. Значит, надо проявлять уважение к руководителям и филармонии, в данном случае Темирканову (худруку филармонии Юрию Темирканову), человеку, которому я обязан, и руководству Большого театра, но нужно проявлять и какую-то, может быть, ответственность и министру и его команде за то, что вообще происходит в коллективе", - подчеркнул директор Мариинки.

Гергиев отметил, что он не тот человек, "который может впадать в истерику или бросаться фразами: "я уйду". "Но я не слепой и не глухой, я испытываю колоссальную ответственность, прежде всего, перед коллективом, который я возглавляю", - добавил он, отметив, что не может подводить свою команду тем, что ей приходится работать больше, "а государство будет их благодарить гораздо осторожнее".

"Не надо перед нами ставить высокие творческие задачи, мы их сами поставили перед собой давно и мы в этом больше понимаем, но смысл такого откровенного разговора, прежде всего, в том, что мы перед собой только что поставили почти необъятную задачу – все оперы Римского-Корсакова в течение ближайших 2,5-3 месяцев представить на сценах Мариинского театра", - заметил он.