Сто лет на троих. К 100-летию со дня рождения Арутюняна, Бабаджаняна и Мирзояна

Симфоническим оркестром Мариинского театра дирижировал Валерий Гергиев. Концерт 23.05.2021 организован Фондом памяти Арно Бабаджаняна.



Симфоническим оркестром Мариинского театра дирижировал Валерий Гергиев

Будущее Александра Арутюняна как музыканта определилось, когда семилетний мальчик сыграл по слуху композитору Александру Спендиарову его «Ереванские этюды». Он окончил Московскую консерваторию по классу композиции у Христофора Кушнарёва и Генриха Литинского и по классу фортепиано – у Константина Игумнова. В 1949 году 29-летний композитор был удостоен Государственной (тогда сталинской) премии первой степени за «Кантату о Родине». Мировую известность Арутюняну принёс Первый концерт для трубы с оркестром (1950). Он записан во всех странах мира и стал обязательным программным сочинением почти во всех консерватория мира. Главным издателем концерта является Г. Сикорский, который сказал, что его издательство едва успевает удовлетворить все заказы на партитуру этого концерта.

В нынешнем концерте партию трубы блестяще исполнил один из самых известных трубачей мира Сергей Накаряков, в 13-летнем возрасте названный «Паганини трубы». Были исполнены также «Праздничная увертюра» и Вальс.

Наибольшей известностью среди троих героев этой статьи пользовался Арно Бабаджанян. В 1938 году он поступил в Московское училище Гнесиных в класс фортепиано Елены Фабиановны Гнесиной и в класс композиции Виссариона Яковлевича Шебалина. В 1941 году Бабаджанян был принят на фортепианный факультет Московской консерватории. С началом войны Бабаджаняна вместе с сотнями других студентов консерватории направили на строительство оборонных сооружений вокруг Смоленска и Москвы, а потом эвакуировали в Саратов. Зимой 1942 года Бабаджанян вернулся в Ереван. Туда был эвакуирован Константин Игумнов, в класс которого в Ереванской консерватории он и попал. После войны Бабаджанян продолжил учение в Московской консерватории, которую окончил в 1948 году по классу фортепиано. В 1945–1948 гг. постигал искусство композиции в студии Дома Культуры Армянской ССР в Москве у Генриха Литинского.



Гайк Казазян

Бабаджанян много и успешно работал в жанре академической музыки. В частности, им написаны два великолепных концерта: скрипичный и виолончельный, прозвучавшие в этой программе. В скрипичном концерте великолепно солировал Гайк Казазян, а виолончельный ярко и виртуозно исполнил Нарек Ахназарян. Можно только пожелать, чтобы оба этих концерта вошли в постоянный концертный репертуар Казазяна и Ахназаряна. Оркестр п/у Гергиева исполнил ещё два симфонических произведения Бабаджаняна: Поэма-рапсодия для симфонического оркестра и вальс.



Нарек Ахназарян

Но подлинной славы Арно Бабаджанян добился в жанре эстрадной песни. Начало ей положили песни для фильмов. Так, в фильме «Песня первой любви»: «Мой Ереван», «Ночная серенада», «Грусть и радость моя» и особенно «Песнь о первой любви» сразу принесли их автору всесоюзную известность.

В 1963 году жанровой революцией в стране стал первый твист о Москве «Лучший город земли» на слова Леонида Дербенёва. А легендарный творческий тандем композитора с поэтом Робертом Рождественским подарил нам около тридцати популярных песен: «Благодарю тебя», «Воспоминание», «Встреча», «Загадай желание», «Зимняя любовь», «Озарение», «Позови меня», «Приснись мне», «Свадьба», «Судьба» и др.

Знаменитая Клавдия Шульженко, загадочно улыбаясь, объявляла: «Спою на слова Регистана ‘Застольную’ Бабаджаняна» — и зал взрывался аплодисментами. Пиком славы Арно Бабаджаняна стали 60-е–80-е годы прошлого века. Такие его песни, как «Королева красоты», «Будь со мной», «Верни мне музыку», «Чёртово колесо» издавались на пластинках огромными тиражами, постоянно звучали в эфире Всесоюзного радио и телевидения.



Валерий Гергиев

Эдвард Мирзоян занимает в истории музыкальной культуры Армении уникальное место. Около 40 лет (1956–1992) он был Председателем Союза композиторов Армении (с 1996 г. – почётным). В концерте прозвучали его «Симфония с литаврами», пьеса для оркестра «Шушаник» и Вальс.

Владимир ОЙВИН

Фото: Александр Шапунов © Фонд Валерия Гергиева

P.S. Моя мантра: «Конкурс им. Чайковского должен иметь в своем названии слово «Московский» и по всем специальностям проходить в Москве».