Валерий Гергиев впервые будет дирижировать в Венской опере

Об этом в понедельник сообщил журналистам директор оперного театра Доминик Мейер.

"Впервые в Венской опере будет дирижировать Валерий Гергиев, он будет участвовать в постановке "Парсифаль" (Рихарда Вагнера - прим. ТАСС)", - сказал он на пресс-конференции в резиденции посла Австрии в Москве.



Валерий Гергиев

Как пояснил Мейер корреспонденту ТАСС, Гергиев неоднократно дирижировал оркестрами в постановках Парижской оперы, когда нынешний директор Мейер руководил ей, а также много раз выступал с Венским филармоническим оркестром - теми же музыкантами оперы, но гастролирующими с концертами. В частности, несколько лет назад он успешно дирижировал филармонией в постановке того же "Парсифаля" на знаменитом Зальцбургском музыкальном фестивале. Однако в самом здании государственного музыкального театра в Вене он выступит впервые.

"Мы встретились с ним [Гергиевым], вспомнили, как прекрасно это ["Парсифаль" в Зальцбруге] было и решили повторить. Это несомненно было наше общее решение", - сказал Мейер, добавив, что в последующем сезоне 2019-2020 годов Гергиев вновь встанет за дирижерский пульт в Венской опере в постановке другой вагнеровской оперы "Лоэнгрин".