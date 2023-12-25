В минкульте создается координационный совет творческих организаций

Примерно за час до начала концерта открытия стало известно о том, что Валерий Гергиев не сможет прилететь в Сочи по неизвестным причинам, «не зависящим от фестиваля». Часть зрителей тут же решила сдать билеты. Впрочем, другие их тут же купили. Но в зале зрителям так и не сообщили об отмене Гергиева, что выглядело очень странно, учитывая фото Гергиева на афише.

...