В минкульте создается координационный совет творческих организаций

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Координационный совет, который объединит руководителей крупнейших музыкальных театров, концертных организаций, творческих вузов, будет создан в Минкультуры.

«Вместе с представителями отрасли мы будем обсуждать, что Министерство может сделать, чтобы гармонизировать репертуарную политику, гастрольную деятельность. Как помочь в реализации новых проектов для наших училищ, детских школ искусств, филармоний, консерваторий», - сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Сегодня она провела первую встречу вместе с маэстро Валерием Гергиевым, народным артистом РФ Денисом Мацуевым, генеральным директором Московской филармонии Алексеем Шалашовым, заместителем генерального директора Первого канала Андреем Писаревым, заместителем министра культуры Андреем Малышевым.

Валерий Гергиев и министр Ольга Любимова
Валерий Гергиев и министр Ольга Любимова

Обсуждались вопросы организации гастролей театров и оркестров в других странах.

«Сейчас у Мариинского и теперь уже Большого театра в повестке - открытие филиала в Калининграде. Мы обсудили также работу творческих вузов, чтобы и через год, и через пять лет мы гарантированно получали необходимых нам творческих специалистов. Обсудили самые животрепещущие проблемы», - пояснил Валерий Гергиев.

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