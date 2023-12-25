В минкульте создается координационный совет творческих организаций

«Вместе с представителями отрасли мы будем обсуждать, что Министерство может сделать, чтобы гармонизировать репертуарную политику, гастрольную деятельность. Как помочь в реализации новых проектов для наших училищ, детских школ искусств, филармоний, консерваторий», - сообщила министр культуры Ольга Любимова.
Сегодня она провела первую встречу вместе с маэстро Валерием Гергиевым, народным артистом РФ Денисом Мацуевым, генеральным директором Московской филармонии Алексеем Шалашовым, заместителем генерального директора Первого канала Андреем Писаревым, заместителем министра культуры Андреем Малышевым.
Обсуждались вопросы организации гастролей театров и оркестров в других странах.
«Сейчас у Мариинского и теперь уже Большого театра в повестке - открытие филиала в Калининграде. Мы обсудили также работу творческих вузов, чтобы и через год, и через пять лет мы гарантированно получали необходимых нам творческих специалистов. Обсудили самые животрепещущие проблемы», - пояснил Валерий Гергиев.
Комменты