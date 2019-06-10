Родион Щедрин стал лауреатом Госпремии за выдающиеся достижения

Об этом сообщил на пресс-брифинге в понедельник советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

"Премия присуждается с 2006 года. Только 11 человек становились лауреатами премии... В этом году список пополнится еще одним именем. Указом президента РФ сегодня государственная премия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности присуждена композитору Родиону Константиновичу Щедрину", — сказал Толстой.



Родион Щедрин

Щедрин является автором семи опер, пяти балетов, трех симфоний и множества других музыкальных произведений, в том числе композиций к фильмам и театральным постановкам. Произведения Щедрина на протяжении более чем 60 лет входят в репертуар выдающихся музыкантов и оркестров, они исполняются на главных мировых сценах.

Кроме того, лауреатом госпремии в области литературы и искусства стал пианист Николай Луганский.

По традиции награждение лауреатов премии пройдет в Кремле 12 июня в День России.