Алексей Айги просит дать денег на «Алкоголь»

«В 2019 году нам исполнилось 25 лет, и уже почти два года мы записываем альбом под названием «Алкоголь». На диске будут до сих пор не изданные композиции, исполняемые группой на протяжении последних лет», — написал музыкант на странице краундфандинговой платформы «Планета».

За два года группой записано, но не сведено музыки на два диска. С помощью поклонников Айги надеется завершить сбор необходимой суммы и выпустить альбом уже в начале осени. Запись альбома уже ведется на тон-студии «Мосфильма».

«Мы знаем, что многие из вас ждут "Алкоголь" еще больше, чем мы. Спасибо вам заранее за любую помощь! И да, соберем больше — запишем два альбома!»

Требуемая сумма - 200 тысяч рублей.

«Потому что на алкоголь собрать денег легче», - шутит Айги.

Краундфандинг в поддержку альбома на «Планете»: https://planeta.ru/campaigns/43533



Алексей Айги

Алексей Айги — один из самых ярких и разносторонних российских композиторов. Его музыка к фильму Валерия Тодоровского «Страна глухих» стала настолько большим хитом, что в конце 1990-х перевернула музыкальную жизнь России: с тех пор саундтреки уверенно вошли в концертные залы и клубы, а инструментальные сочинения стали интересны широкой публике. Айги запросто соединяет пронзительную чувственность со строгой формой, трепетную красоту звука с экспериментами, минимализм и неоклассику с авангардом. Он написал десятки инструментальных партитур и более 50 саундтреков; среди работ Алексея — киномузыка для фильмов Рауля Пека, Хирокадзу Корээда, Паскаля Боницера, Павла Лунгина, Кирилла Серебренникова и др. В конце 2020 года список его киноработ пополнится сериалом HBO. Концертные сочинения Айги исполняют ведущие российские музыканты: пианисты Алексей Любимов и Алексей Гориболь, скрипачка Татьяна Гринденко и ансамбль Opus Posth, Академический оркестр Петербургской филармонии.

Как скрипач Айги инициирует международные проекты с разносторонними музыкантами, включая французского композитора и создателя звуковых машин Пьера Бастьена и французскую джазовую певицу Мину Агосси, немецкого пианиста Дитмара Боннена, японского скрипача Кейсуке Ота, и активно выступает вместе со своим Ансамблем 4’33”. Он выступает на важных мировых сценах и фестивалях Германии, Франции, Японии, Бельгии, России.