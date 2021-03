Алексей Айги выпустил первый за 9 лет альбом «Alcohol»

В новый альбом «Alcohol» вошло 9 треков, это привычная для «4'33» неоклассика с прогроковой ритм-секцией. Большинство треков уже хорошо знакомы посетителям концертов Алексея Айги.

«Эта музыка — своеобразный сборник лучших хитов группы «4'33» последних лет. Все, что звучало на концертах 2010-х годов, наконец записано — и можно идти дальше. Одна из композиций — «Loft» — написана аж в 1996 году, это самая старая из моих до сих пор играемых композиций. «Equus» был написан изначально как фортепианный квартет, теперь это уже скорее хард-рок. Две-три композиции из альбома — мои любимые из всех когда-либо написанных для группы. Например, «Now the always snows», в которой есть отсылка к одноименному стихотворению моего отца. Музыканты группы выдали совершенно фантастические соло почти во всех композициях. Сейчас я пишу музыку, где остается все меньше и меньше импровизации, но в «Alcohol» ее еще полно», - рассказал «Медузе» Алексей Айги.



Алексей Айги

Айги выпустил альбом на фоне плотной занятости в киномузыке. Только что вышел фильм "Белый Снег" Николая Хомерики, а 7 апреля на американском портале HBO выходит четырехсерийный фильм Рауля Пека Exterminate all the Brutes, оба с музыкой Айги. Предыдущая работа Пека I am not your Negro («Я вам не негр»), музыку к которой также написана Алексеем Айги, была номинирована на Оскар и получила премию английской киноакадемии Bafta, французский Cesar и премию Emmy.

Петербургский режиссер Таня Вайнштейн сняла клип на «Departure», своеобразный мини-фильм с Денисом Зыковым в главной роли. Это второй за все время существования группы клип.

Презентация альбома Alcohol пройдет 30 марта в московском клубе «16 тонн» и 1 апреля в клубе «Аврора» в Санкт-Петербурге.