Новосибирский музыкальный театр получил от Минкультуры 14 млн

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 июля 2018 года № 1281 утвержден перечень некоммерческих организаций получателей субсидий на оказание государственной поддержки театрам и независимым театральным коллективам. Средства выделяются для реализации творческих проектов в 2018 году.

Новосибирский музыкальный театр вошел в список 15 театральных организаций, а также стал обладателем самого большого гранта. Театр получит 13,9 миллионов рублей на реализацию проекта «Италия, с любовью».



Новосибирский музыкальный театр

«Наконец-то Новосибирский музыкальный театр получил подтверждение тому, что он является одним из лидеров в своем жанре. Это выразилось в достаточно большой сумме федерального гранта, который дается совсем немногим театрам», - комментирует Леонид Кипнис, директор-художественный руководитель театра, заслуженный артист РФ. Данные средства рассчитаны на постановку двух спектаклей: выпущенного в прошлом сезоне мюзикла «Римские каникулы» по мотивам одноименного фильма, второй – классическая оперетта Иогана Штрауса «Ночь в Венеции», которая станет первой премьерой 60-го юбилейного сезона.

Новосибирский музыкальный театр (ранее - Новосибирский театр музыкальной комедии) основан в 1959 году, и сегодня является одним из ведущих музыкальных театров России. Творческий коллектив составляют известные мастера музыкального театра, многие из них удостоены государственных наград. В репертуаре – классика жанра оперетты, музыкальной комедии, современные экспериментальные работы в жанре мюзикла, спектакли для детей и юношества. Театр неоднократно принимал участие в Российском Национальном театральном фестивале «Золотая маска». Коллектив театра является обладателем десяти Премий «Золотая Маска» и многочисленных Дипломов фестиваля.