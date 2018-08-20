Омские филармония и музучилище получат 100 млн рублей на музыкальные инструменты

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Омской области.

"Из федерального бюджета на покупку новых инструментов Омской области выделяется 110 млн рублей. Средства будут распределены между Омской филармонией и Омским музыкальным училищем им. В. Я. Шебалина", - говорится в сообщении.

Ранее за счет федерального бюджета музыкальные инструменты в Омской области не приобретались. "Обновление парка инструментов позволит оркестру звучать еще ярче, еще качественней. Что касается училища им. В. Я. Шебалина, ценность новых инструментов для учреждения очевидна. Сейчас в училище обучается 180 студентов из Омска, муниципальных районов и других городов России по пяти специальностям, а численность преподавателей и концертмейстеров составляет более 100 человек, новые инструменты помогут студентам постигать музыкальную грамоту на более качественном уровне", - цитирует пресс-служба врио губернатора Александра Буркова.

Дирижер оркестра Дмитрий Васильев рассказал, что для музыкального коллектива будет приобретено около 20 инструментов. "Мы планируем приобрести духовые инструменты, немного ударных и впервые в истории оркестра - струнные инструменты высокого качества: скрипки, альты и виолончели как специально для концертмейстеров, так и в группы, российских и итальянских мастеров", - приводит слова Васильева пресс-служба. Еще около 100 инструментов получит музыкальное училище.

Омский академический симфонический оркестр - один из крупнейших оркестров Сибири. Оркестр принимал участие в IV Фестивале симфонических оркестров мира (Москва, 2009) и I Всероссийском симфоническом форуме (Екатеринбург, 2010). В 2013 году оркестр провел гастрольное турне по городам Италии.

Омское музыкальное училище им. В.Я. Шебалина было создано в 1920 году. Среди выпускников этого учреждения - учитель маэстро Владимира Спивакова скрипач Юрий Янкелевич, дирижер Кирилл Петренко, который в этом году станет главным дирижером Берлинского филармонического оркестра, и советская оперная певица Дебора Пантофель-Нечецкая.