Оперный певец Михаил Луконин погиб в ДТП

«Несколько часов назад в автокатастрофе на Псковском шоссе трагически погиб известный петербургский певец, баритон Михаил Луконин. Из родных у него осталась только дочь Полина. Конечно, понадобится помощь. Любая. Посильная», — написал в фейсбуке преподаватель Международной академии музыки Елены Образцовой Владимир Самсонов.

В автомобиль, где находился артист, въехала фура.

Творческую карьеру начал в 1987 году на сцене Нижегородского оперного театра. В 1992 году стал ведущим солистом Санкт-Петербургского камерного музыкального театра «Санкт-Петербург опера» (художественный руководитель – Ю.Александров).

В 2000-2009 годах — солист Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии.

С 2009 года реализовал собственные проекты: сольные концерты, моноспектакли, участвовал как в музыкальных постановках, так и в драматических антрепризах.