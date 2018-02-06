Paul Simon прекращает концертную деятельность

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Variety.

Прощальный тур начнется 16 мая. Он пройдет в Северной Америке и Европе.

Как рассказал 76-летний Саймон, он любит заниматься музыкой, его голос по-прежнему сильный, а в его группе собраны талантливые музыканты.

Одной из причин, по которой рокер решил отказаться от гастролей, стала смерть гитариста и давнего друга Саймона — Винсента Нгуни — в декабре 2017 года.

Главным же поводом для завершения концертной деятельности, по словам музыканта, стало то, что из-за поездок он проводит меньше времени с женой и остальной семьей.

Как отметил Саймон, после прощального тура он не исключает каких-либо разовых выступлений, причем вырученные средства будут направлены на благотворительность.

Саймон — лауреат 16 премий «Грэмми», член Зала славы рок-н-ролла. Он выпустил 13 сольных альбомов и пять альбомов в составе Simon & Garfunkel.