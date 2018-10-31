Песня «Атланты» стала гимном Эрмитажа

Государственный Эрмитаж и автор песни Александр Городницкий подписали соглашение об использовании песни.

«Сегодня историческое событие в жизни Эрмитажа и в музейной жизни вообще, потому что ни у одного музея в мире нет никакой песни про него, а уж тем более никакого гимна. И вот сегодня, благодаря щедрости Александра Моисеевича, мы учреждаем гимн Эрмитажа. Это тот самый случай, когда постепенно время сделало песню «Атланты» нашим гимном», ‒ произнёс в начале церемонии Михаил Пиотровский, генеральный директор Эрмитажа.



Александр Городницкий и Михаил Пиотровский. Фото с сайта hermitagemuseum.org

Первым крупным мероприятием, где «Атланты» прозвучат в качестве гимна музея, станут Дни Эрмитажа в декабре – а затем каждая церемония будет открываться известной мелодией.

Как признаётся автор песни Александр Городницкий, «Атланты» были написаны в 1963 году на борту военного парусника «Крузенштерн», в штормовую погоду в северной части Атлантического океана. «Тогда я и не думал, что у песни будет такая судьба – что она станет сначала неофициальным гимном моего родного города, а потом официальным гимном того храма, куда я ещё довоенным мальчишкой ходил вместе с папой».

Идея об учреждении гимна музея родилась совершенно спонтанно, отмечают директор и композитор, – во время концерта на ступенях Эрмитажа. В ту белую ночь 20 мая 2018 года у Атлантов собралось несколько тысяч человек, и у Михаила Пиотровского и его коллег возникла такая неожиданная идея. Затем последовали переговоры с автором песни, для которого, по его словам, это было огромной честью.