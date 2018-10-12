Петр Налич покажет «Отражения в лужах»

Средства на запись были собраны по схеме краудфандинга, а материал записывался в разных студиях, отдельными порциями, отражениями в этих самых лужах. Некоторые композиции, по словам музыканта, написаны «заумным языком» - это нечто среднее между суахили, фарси, английским и старославянским. «Фонетически эта языковая белиберда в некоторых песнях оказалась более естественной, чем текст, который планировал развиться на ее месте, - говорит Налич».



Петр Налич

По словам музыканта, стилистически и по настроению новый альбом «Отражения в лужах» напоминает пестрое полотно, где инструментальные вещи соседствуют с танцевальными, а задумчивые с веселыми. На концерте музыкант в сопровождении своего коллектива исполнит "старые, новые и безвременные" композиции. Кроме того, зрители услышат композиции из мультимедийного фотопроекта Romanovs100, к которому Налич написал саундтрек. Проект из 4000 фотографий, посвященный семье Романовых, стартовал весной сразу в четырех социальных сетях. Пользователи могли ознакомиться с наиболее полной на сегодняшний день фотоколлекцией царской семьи.

Концертный зал «Зарядье», 9 ноября, 20.00