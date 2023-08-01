Петр Налич набрал песен на макси-сингл «Яджнавалки»

В пластинку, изданную на лейбле Polygon Records, вошло три трека – заглавный «Яджнавалки», а также песни «Подкладка» и «Всех или многих». По словам Налича, эти песни создавались для спектакля «Дневник старого мастера» о Шиховской фабрике, прославившейся изготовлением народных щипковых музыкальных инструментов.

«Пару месяцев назад ко мне обратились очень симпатичные люди с просьбой быстро написать заглавную песню для спектакля, посвященного возрождению гитарного промысла в знаменитой Шиховской, - рассказал музыкант в своих соцсетях. - Я засомневался — так мало времени… вдруг не получится. Но заказчики настояли, и я начал работать. Я достал из загашника три эскиза, которые вот уже полгода, как валялись на границе мира идей, не находя себе воплощения. За три дня я сделал из них три песенки и две из них вошли в спектакль «Дневник старого мастера», а одна — нет. И вот все эти три песенки мы выпускаем в виде макси-сингла».



Петр Налич

По словам Петра Налича «Яджнавалки» — это чуть измененное имя эпического ведического героя.

«В песне он предстает, как воплощение всего детского, веселого и взбалмошного и инициирует рефлексию лирической героини на эту тему», - говорит музыкант.

Вторая композиция — «Подкладка» — продолжает линию рефлексии лирической героини. Третью же — «Всех или многих» — Петр Налич представил как «диалог юноши и девушки в разных фазах любовных взаимоотношений».