Певица Boyko чуть не утонула

Опубликовано пользователем

Недавно в модном московском клубе «Микс afterparty» продюсерский центр Ирины Бережной «StarLab Production» презентовал дебютный клип молодой певицы Boyko (настоящее имя Юлия Бойко) на песню «Я другая».

Юля знакома многим любителям популярной музыки по проектам «Главная сцена» и «Успех», в которых она доходила до финала. Именно там певицу заметила продюсер Ирина Бережная и предложила творческий союз.

Режиссером музыкального видео стал небезызвестный Алишер, работающий и как клипмейкер, и как стилист со звездами первой величины (Аллой Пугачевой, Сергеем Жуковым, Наргиз, Анитой Цой и многими другими).

А главную роль сыграл хореограф и танцор Константин Мякиньков (муж Екатерины Варнавы).

На презентации гости вечера не только посмотрели новый клип, но и узнали некоторые подробности о его съемке, которая проходили в Италии.

Оказалась, Италия преподнесла всей съемочной бригаде неприятный сюрприз. Клип планировали снимать два дня. В первый день погода была настолько благоприятной, что никто не чувствовал усталости, хотя весь процесс длился почти десять часов,. А на следующий день зарядил дождь! И прогноз показывал, что остановится он аж через неделю. Пришлось все съемки свернуть и вернуться назад в Москву, так как у Юлии были запланированы концерты, и пребывать в Италии она так долго не могла.

Вторая попытка доснять клип тоже не обошлась без приключений. По сценарию один из кадров должен был сниматься на пирсе, уходящем в море. Причем по картинке планировалось сделать так, чтобы певица была расположена очень далеко от камеры. Тем самым создалась бы атмосфера пространства и невероятной окружающей красоты: итальянский городок, море, берег…

И вот стоит Юля на пирсе, вся команда вдали от нее, звучит команда «Мотор», и вдруг огромная волна, неизвестно откуда взявшаяся, накрывает певицу с головой. Девушку спасло только чудо! Она смогла удержаться на ногах и не упасть в море. Страшно даже представить, чем бы могли закончиться съемки, так как именно в этом месте было очень много огромных валунов, торчащих из воды.

Но больше всего всем тогда запомнился радостный крик режиссера:

- Вот это будет фантастический кадр!

На презентации продюсер Ирина Бережная поделилась своим впечатлением о клипе:

- Я думаю, мы все справились с задачей на все сто! Клип получился невероятно ярким, летним, трогательным, динамичным и очень атмосферным. Смотришь его и невольно начинаешь танцевать. И мне приятно отметить, что Юля в этой работе показала себе как настоящий боец и трудоголик. Не смотря на всю свою хрупкость! С такими артистами заниматься творчеством – одно удовольствие!

Быстрый поиск: 