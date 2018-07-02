Певица Boyko чуть не утонула

Юля знакома многим любителям популярной музыки по проектам «Главная сцена» и «Успех», в которых она доходила до финала. Именно там певицу заметила продюсер Ирина Бережная и предложила творческий союз.

Режиссером музыкального видео стал небезызвестный Алишер, работающий и как клипмейкер, и как стилист со звездами первой величины (Аллой Пугачевой, Сергеем Жуковым, Наргиз, Анитой Цой и многими другими).

А главную роль сыграл хореограф и танцор Константин Мякиньков (муж Екатерины Варнавы).

На презентации гости вечера не только посмотрели новый клип, но и узнали некоторые подробности о его съемке, которая проходили в Италии.

Оказалась, Италия преподнесла всей съемочной бригаде неприятный сюрприз. Клип планировали снимать два дня. В первый день погода была настолько благоприятной, что никто не чувствовал усталости, хотя весь процесс длился почти десять часов,. А на следующий день зарядил дождь! И прогноз показывал, что остановится он аж через неделю. Пришлось все съемки свернуть и вернуться назад в Москву, так как у Юлии были запланированы концерты, и пребывать в Италии она так долго не могла.

Вторая попытка доснять клип тоже не обошлась без приключений. По сценарию один из кадров должен был сниматься на пирсе, уходящем в море. Причем по картинке планировалось сделать так, чтобы певица была расположена очень далеко от камеры. Тем самым создалась бы атмосфера пространства и невероятной окружающей красоты: итальянский городок, море, берег…

И вот стоит Юля на пирсе, вся команда вдали от нее, звучит команда «Мотор», и вдруг огромная волна, неизвестно откуда взявшаяся, накрывает певицу с головой. Девушку спасло только чудо! Она смогла удержаться на ногах и не упасть в море. Страшно даже представить, чем бы могли закончиться съемки, так как именно в этом месте было очень много огромных валунов, торчащих из воды.

Но больше всего всем тогда запомнился радостный крик режиссера:

- Вот это будет фантастический кадр!

На презентации продюсер Ирина Бережная поделилась своим впечатлением о клипе:

- Я думаю, мы все справились с задачей на все сто! Клип получился невероятно ярким, летним, трогательным, динамичным и очень атмосферным. Смотришь его и невольно начинаешь танцевать. И мне приятно отметить, что Юля в этой работе показала себе как настоящий боец и трудоголик. Не смотря на всю свою хрупкость! С такими артистами заниматься творчеством – одно удовольствие!