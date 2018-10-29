Погиб автор хитов Орбакайте и Лепса

«Сегодня ночью в автомобильной аварии погиб наш близкий друг композитор Владимир Бородин. Сын Владимира и невестка находятся в тяжёлом состоянии в больнице. Семье очень нужна помощь. Похоронен Владимир Бородин будет на кладбище г. Домодедово. Дата и время похорон будут известны позже», - написал Бирюков ВКонтакте.

Владимир Бородин писал песни для Кристины Орбакайте, Григория Лепса, Алексея Глызина. На его счету такие хиты, как "Поздний вечер в Сорренто", "Сто дней до приказа", "Ангел-хранитель" и многие другие.