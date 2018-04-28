Продюсер и ведущий Сергей Грушевский за педофилию осужден на 17 лет строгого режима

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор Сергею Грушевскому, продюсеру детских поп-групп, известному шоумену и радиоведущему. Он обвинялся в четырех эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста и одном эпизоде развратных действий, совершенных в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста.

Как сообщили изданию «Новый Омск» в пресс-службе суда, Сергей Грушевский приговорен к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. От подробностей в суде воздержались, подчеркнув, что уголовное дело слушалось в закрытом режиме. Максимальная санкция по ст. 132, ч. 4, п. б Уголовного кодекса РФ составляет до 20 лет лишения свободы, по ст. 135, ч. 2 — 15 лет.

45-летний Сергей Грушевский был задержан в Москве в апреле 2017 года. Сообщалось, что он вступил в интимную связь с подростком в своей квартире на пр. Мира еще в 2013 году. В апреле в полицию обратилась жительница столицы, которая заявила, что продюсер насиловал ее сына 2006 года рождения. Позднее следствие пришло к выводу, что Грушевский неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении мальчиков. Сотрудники правоохранительных органов полагают, что деятель шоу-бизнеса приглашал к себе домой юных артистов под предлогом репетиций. После этого он, подавляя волю детей, склонял их вступить с ним в связь

Сергей Грушевский — уроженец Омска, выпускник филфака ОмГПУ. Работал в газете «Молодой сибиряк», в телерадиокомпаниях «Иртыш» и «Антенна-7», был продюсером бойзбендов «Бэтмэн» и «Джинсовые мальчики», вел концерты. В 2013 году Грушевский основал поп-группу «Джинсовые мальчики». В разное время ее участники выступали с Владимиром Левкиным и Ромой Жуковым. Незадолго до того, как продюсера коллектива арестовали, он готовился представить новый клип подопечных. Кроме того, Грушевский - ведущий на радиостанции «Русская служба новостей» и вел множество концертов по России.

На время следствия Сергея Грушевского изолировали в психиатрической лечебнице. Сам Грушевский свою вину не признает и считает обвинения оговором:

Кому-то я не угодил, слишком широко шагал.. По факту — оговор. Проработали бывших участников студии периода 2013–2015 гг (трех), уговорили подписать. Историю прорабатывали долго, искали и деньги, и связи. Кроме этих обиженных мам никто не сливал. Только продиктованный оговор, никаких свидетелей и компромата (через 10 месяцев отдали мои четыре компа, два багажника носителей, камеры, фотики и проч.). Партнёр по студии А. — нехороший человек. Со мной — единицы верных друзей.

"Просто чья-то мама решила заработать, — комментирует ситуацию Александр М., один из бывших солистов группы. — Не поверю без доказательств".

У всех детей из всех составов группы есть родители, говорит Александр. Дети в студию, по его словам, приезжают не одни (они не из детских домов), и их родители обычно обеспеченные люди.