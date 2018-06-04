Продюсера Лолиты и Киркорова избили и ограбили

Как сообщает «Стархит», он шел по улице, к нему неожиданно подошли неизвестные, напали, ударили в висок и вырвали из рук сумку, в которой был миллион рублей. В заявлении Яковлева сказано, что эти деньги были предназначены на покупку машины для брата. Кроме того, музыкант лишился и всех документов - паспорта, водительских прав, а также банковских карточек.



Лолита и Александр Яковлев

Музыкант возглавляет собственный продюсерский центр имени себя. В его студии записывались и с ним плодотворно сотрудничали такие артисты, как Лолита, Филипп Киркоров, Юлия Ковальчук, Игорь Николаев.

Яковлев родом из Казани, он начинал в коллективе «Ласковый май», потом ушел в свободное плавание. Он не только продюсирует записи песен, но и выступает сольно. В прошлом году записал романтическую композицию «Знаешь, знаешь…», которая успешно ротировалась на радиостанциях.

Продюсер неоднократно становился лауреатом различных музыкальных премий. Так, в прошлом году приз «Золотой граммофон» Александр получил из рук Анастасии Волочковой.