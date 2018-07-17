Robertino Loretti уходит со сцены

По словам 71-летнего артиста, выступающего с 6 лет, он банально устал и здоровье стало подводить. Некоторое время назад Лоретти перенес инсульт и у него отнялись ноги. В этой связи осенью он планирует отправиться в прощальный гастрольный тур, после чего займется собственным немузыкальным бизнесом: Лоретти занимается продюсированием, имеет магазин продовольственных товаров и кафе-мороженое, а также пекарню. Также он хочет попробовать себя на преподавательском поприще, пишет РЕН ТВ.



Робертино Лоретти

Лоретти признался, что очень устал от своей самой известной песни — Jamaica.

— Все эти годы от меня ждут только её, и это ужасно, потому что я давно не тот мальчик, который пел её в далёком 63-м, — добавил певец.

Имя Робертино Лоретти прогремело на весь мир в 60-х годах прошлого века. Мальчик с "золотым голосом" прославился после исполнения песни Jamaica.