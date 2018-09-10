Россиянин впервые стал победителем конкурса дирижеров им. Светланова

В Париже 8 сентября завершился IY Международный конкурс дирижеров им. Светланова, посвященный в этом году 90-летию великого маэстро.

Международное жюри во главе с известным дирижером Александром Ведерниковым из четырех вышедших в финал молодых дирижеров отобрало только двух. Первую премию решено было не присуждать никому. Вторую премию разделили Дмитрий Филатов из России и Фуад Ибрагимов из Азербайджана.



Лауреаты конкурса

Премию зрительских симпатий и Специальный приз Филармонического оркестра Радио Франс получил Хаоран Ли из Китая. Он и его коллега Уилсон Инг из Гонконга стали дипломантами Конкурса.

Впервые за 11-летнюю историю Конкурса дирижеров им. Светланова лауреатом стал российский музыкант Дмитрий Филатов – ученик Сергея Скрипки, дирижер симфонического оркестра Белгородской филармонии. Второй победитель Фуад Ибрагимов – главный дирижер Камерного оркестра Баку и оркестра Новой филармонии Мюнхена.

На юбилейный конкурс было подано более 350 заявок из 56 стран от Гватемалы до Китая. Среди них – трое россиян.

РИА Новости