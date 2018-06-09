Россиянки получили две премии на вокальном конкурсе в Баку

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет конкурса.

Выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова Анастасия Барун (сопрано) является артисткой Молодежной оперной программы Большого театра, а Мария Буйносова - солисткой театра "Новая опера" им. Колосова. Еще одна российская вокалистка Эльза Исламова (сопрано) удостоена специальной премии за лучшее исполнение романсов из репертуара Бюльбюля, а Анна Шаповалова (сопрано) получила специальный диплом жюри.

Обладательницей Гран-при конкурса стала вокалистка из Турции Мина Куртоглу (сопрано). Среди мужчин первой и второй премий удостоены Георгий Челидзе (Грузия, бас) и Станислав Ли (Казахстан, баритон).

Третья премия присуждена трем вокалистам - Юлии Засимовой (Украина, сопрано), Умиду Исраилову (Узбекистан, тенор) и Эльнаре Мамедовой (Азербайджан, сопрано). Умид Исраилов также был удостоен специального приза "Лучший тенор конкурса".

VII Международный конкурс вокалистов имени Бюльбюля прошел в Баку 4-7 июня. В нем принимали участие молодые исполнители из девяти стран. Жюри конкурс, который прошел в три тура, возглавил народный артист России Сергей Лейферкус. В его состав входили также заслуженный деятель искусств России, руководитель Молодежной программы Большого театра, профессор Дмитрий Вдовин, ректор Бакинской музыкальной академии им. Гаджибекова, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, народный артист Грузии Теймураз Гугушвили, народная артистка СССР Мария Стефюк.

Приз обладателю Гран-при конкурса составляет $10 тыс., первой премии - $7,5 тыс., второй премии - $5 тыс, третьей премии - $3 тыс. Были также учреждены три денежные премии концертмейстерам за лучший аккомпанемент на конкурсе, две из которых получили россияне - Сергей Семенов и Сергей Чечетко.

В качестве почетных гостей на конкурс были приглашены известные в мире музыкальные менеджеры и продюсеры. Международный конкурс вокалистов им. Бюльбюля проводится с 1997 года.

Настоящее имя выдающегося азербайджанского тенора Бюльбюля (1897-1961) - Муртуза Мамедов. Свой сценический псевдоним - Бюльбюль, что в переводе с азербайджанского языка означает "соловей", певец получил благодаря необычайно красивому голосу. Он учился у знаменитого российского и советского певца и педагога Николая Сперанского (1877-1952), а оттачивал вокальное мастерство в Милане, благодаря чему его искусству присуще сочетание азербайджанских народных мотивов с традициями итальянского классического оперного пения. Бюльбюль - отец известного азербайджанского композитора и певца, посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы.