Сергей Безруков стал рок-музыкантом

Дебют в новом амплуа приурочен к 45-летию артиста.

По словам артиста, поклонники уже видели его в самых разных амплуа: и в кино, и в спектаклях, и в формате творческих вечеров. "Но в рок-концерте они меня еще не видели. Так что, это мой такой подарок поклонникам", - сказал он.



Сергей Безруков

Безруков отказался раскрыть, с чем связано название его группы, но отметил, что оно отражает солидность. "Когда тебе 45 лет, называть группу как-то по-молодежному неловко. А "Крестный папа" - в этом есть какая-то солидность", - сказал он.

Дебютировать в жанре рок-музыки он решил с размахом - сразу в "Крокус Сити Холл" вместимостью 6 тыс. зрителей. "Я вообще смелый товарищ, вы, наверное, заметили", - признался он.

Зрителей встретила музыкальная тема из сериала "Бригада". Концерт открыла песня "Прорываться", посвященная чемпионату мира по футболу. "Судя по тому, что наша сборная неплохо выглядела на чемпионате, песня дошла до адресата, - заметил Безруков. - Если б они ее слушали на ночь, то мы были бы в финале, а может, и взяли бы "золото".

Несмотря на то, что о создании группы было объявлено недавно, в начале лета, рокерам хватило репертуара на двухчасовое шоу. Прозвучали песни из дебютного альбома, выпущенного на днях, премьеры, кавер "Романса" группы "Сплин", а также композиции на стихи Сергея Есенина и Владимира Высоцкого в рок-обработке.

Не обошлось и без "Берез" из саундтрека к сериалу "Участок". "Ну, куда же без "Берез"? Как я могу обидеть своих поклонников?" - сказал Безруков.

"Я не знал, что это так утомительно. Играть спектакль легче", - признался актер в разгар рок-концерта.

Хотя Безруков акцентировал внимание на дебюте группы, на первое место все равно вышел его юбилей. Артисты Московского губернского театра вспомнили яркие образы своего худрука на экране и в театре. В конце их номера на сцену выкатили праздничный торт, в который труппа тут же окунула именинника.

Главным подарком стала реакция зрителей концерта, а их собрался полный "Крокус Сити Холл". В промежутке между песнями они кричали "С днем рождения" и включали фонарики на телефонах под лирические композиции, как на традиционном рок-концерте.

Безруков также поделился планами группы. "Крестный папа" представит к Новому году свой второй альбом. Кроме того, рок-музыкант не исключил участия в фестивале "Нашествие" летом 2019 года.

ТАСС