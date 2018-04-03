Сергей Трофимов попал в базу данных «Миротворца»

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт, Трофимов внесен в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым, "участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России" и "участие в попытках легализации аннексии" Крыма.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.