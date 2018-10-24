Скончался автор хитов Киркорова и Леонтьева

«Клуб писателей ЦДЛ с прискорбием извещает о том, что 22 октября на 79-м году жизни скончался Владимир Геннадьевич Дагуров, замечательный поэт, давний и преданный друг ЦДЛ, добрый и хороший человек. Светлая ему память!», - говорится в сообщении.

Как уточняется, прощание с поэтом пройдет в среду, 24 октября, в 11:40, в Ритуальном зале Троекуровского кладбища (ул. Рябиновая, д. 24). Отпевание – в 12:40 в храме Всех Святых на Соколе. Похоронят Владимира Дагурова на Перепеченском кладбище.

Владимир Дагуров родился 25 сентября 1940 г. в Нальчике в семье учителей. Отец - бурятский поэт Геннадий Дагуров, уроженец села Тараса Боханского района Иркутской области. Член Союза писателей СССР с 1965 г. Автор 20 книг стихов и прозы, вышедших в Свердловске и Москве. На его стихи написаны многие эстрадные песни, которые исполняли популярные певцы Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Вахтанг Кикабидзе, Валентина Толкунова, Надежда Чепрага, Ион Суручану, Михаил Шуфутинский и других.

«Москва»