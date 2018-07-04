Скончался экс-ректор Московской консерватории Борис Куликов

«Ректорат Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского с глубоким прискорбием извещает о кончине 4 июля 2018 года Заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора кафедры хорового дирижирования, ректора консерватории с 1974 по 1990 годы Бориса Ивановича Куликова», - сообщили в ректорате консерватории.

Борис Иванович Куликов — советский, российский хоровой дирижёр и музыкальный педагог; Заслуженный деятель искусств РСФСР (1976), профессор. С отличием окончил Московское хоровое училище, в 1955 г. — дирижёрско-хоровой факультет Московской консерватории.

Cлужил в Советской Армии, был дирижёром ансамбля группы Советских войск в Германии (Берлин).

В 1960—1964 гг. — хормейстер и дирижёр Государственного академического русского хора СССР, в 1965—1967 гг. — хормейстер Ансамбля песни и пляски Советской Армии (с 1966 г. заместитель художественного руководителя). Дирижировал концертами в СССР и за рубежом. Организовал Камерный хор Московской консерватории (1965).

С 1959 г. — преподаватель (с 1977 г. — профессор), в 1968—1975 гг. — проректор, в 1975—1990 гг. — ректор Московской консерватории.

Среди учеников — С. С. Калинин, В. И. Володин, В. К. Полянский, М. В. Дмитриев, Ю. Ф. Радишкевич, Н. А. Хошабова, А. С. Невзоров.

Составитель «Хрестоматии по дирижированию» (1969—1979), сборника «Хоры композиторов Франции» (1967—1970), «Хоры композиторов Англии» (1979) и др.

В последние годы жизни преподавал в Московской консерватории. Состоит в Обществе им. Е. А. Мравинского, в Совете по искусству Министерства обороны Российской Федерации.