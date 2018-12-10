19-летняя студентка медицинского университета получила локальную известность после того, как решила в одиночку бросить вызов всему шоу-бизнесу, и без страховки забраться на его вершину.

Не имея на тот момент ни одной песни, она стала рассуждать о потенциальном успехе в шоу-бизнесе, чем вызвала любопытство большого количества инстаграм-пользователей. Она нарекла себя музыкальным блогером и смело рассуждала о российском шоу-бизнесе с его положительными и отрицательными сторонами, периодически намекая, что уже недалека от собственных звуковых приключений.



Sokratova показала собственный «Космос»

К радости артистки и её друзей, словами дело не ограничилось. В начале декабря состоялся релиз её дебютного сингла «Космос». Как назвала его сама Sokratova, «космический танцевальный трек для сердец и тусовок». Назло хейтерам сингл получился удачным, в считанные дни разлетелся по ВК и стал демонстрировать неплохую статистику.

Этот релиз стал ещё одним доказательством того, что шоу-бизнес меняет инструменты прихода к успеху. Социальные сети дали возможность прямого доступа к аудитории, что породило целую плеяду так называемых «интернет-знаменитостей». И уже совершенно очевидно, что ближайшее будущее индустрии за ними.