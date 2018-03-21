Солистка Пермского театра выступит в БЗК с пасхальным концертом

Солистка Пермского театра оперы и балета, лауреат «Золотой маски» прошлого года Надежда Павлова в сопровождении оркестра "La Voce Strumentale" исполнит Stabat Mater Дж. Б. Перголези. Во втором отделении программы Концерт для скрипки с оркестром соль минор И.С. Баха, Nisi Dominus и In Furore intimmissimae irae А. Вивальди в исполнении Дмитрия Синьковского (скрипка, контр-тенор).



Надежда Павлова

Завораживающее сопрано Надежды Павловой музыкальные критики назвали поразительным открытием оперных сезонов последних лет. Она дебютировала в качестве солистки Пермского театра в 2012 году, и с тех пор спектакли с ее участием неизменно собирают аншлаги, а она сама дважды номинировалась на «Золотую маску» за Анну в «Дон-Жуане» (2016) и Виолетту в Травиате (2017). За последнюю роль, помимо «Золотой маски», она также получила премию музыкальных критиков и в качестве приза – первый сольный концерт в Москве.

Дмитрий Синьковский начал свою международную карьеру, еще будучи студентом. Виртуозный скрипач, он принял решение сфокусироваться на репертуаре эпохи барокко. Среди его блестящих побед стоит отметить конкурсы Premio Bonporti в Роверето, Баха в Лейпциге, Старинной музыки в Брюгге, Бибера в Австрии, Телемана в Магдебурге. С 2012 по 2015 год Дмитрий стал приглашенным дирижером и солистом оркестра Il Complesso barocco: в рамках турне из 30 концертов вместе со знаменитой певицей Джойс Дидонато они выступили на самых крупных мировых площадках. С 2010 года Дмитрий играет на уникальной скрипке кремонского мастера Франческо Руджери (1675).

Программа концерта:

Дж. Б. Перголези "Stabat Mater",

И. С. Бах Концерт для скрипки с оркестром соль минор (BWV1056r),

А. Вивальди "Nisi Dominus", "In Furore intimmissimae irae".

Дирижёр и солист Дмитрий Синьковский (скрипка, контр-тенор)

Солистка - Надежда Павлова (сопрано).

Оркестр "La Voce Strumentale".