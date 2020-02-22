Не так страшен Черняков, как его малюют. О «Садко» в Большом театре

Режиссёром-постановщиком и художником-сценографом значился известный, а более скандально известный, как в России, так и за её пределами, Дмитрий Черняков.

Последние три года на традиционных собраниях журналистов в Большом театре озвучивалась директором театра Владимиром Уриным новость, что вот скоро Дмитрий Черняков опять будет ставить в театре. При этом внимательно наблюдалась реакция присутствующих журналистов. Наконец, прошлогоднее обещание появления в театре Дмитрия Чернякова стало воплощаться в действительность.



Фома Назарыч – Сергей Радченко. Садко – Иван Гынгазов. Жена Фомы Назарыча –Евгения Сегенюк. Лука Зиновьич – Петр Мигунов. Жена Луки Зиновьича – Мария Баракова.

PR в СМИ был организован по всем правилам науки о продвижении товаров и услуг. На телевидении прошла программа М. Швыдкого с участием директора Большого театра Владимира Урина, самого Дмитрия Чернякова, музыковедов и музыкальных критиков. В ходе беседы, когда доходила очередь что-то сказать по заявленной теме до Чернякова, он начинал каждый раз говорить о себе, любимом, но камера уходила к следующему участнику этого ток-шоу. Вид у него был печальный, углублённый в себя, даже жалкий. Появлялась мысль, что вот, говорят разное и всякое, надо посмотреть на плоды творческих исканий молодого, совсем мальчика, такого известного режиссёра.



Волхова – Надежда Павлова. Садко – Иван Гынгазов.

И вот грянула премьера. На пресс-показ, как объявили в пресс-службе Большого театра, Дмитрий Феликсович Черняков допустил только телевидение. Градус эмоций у пишущей братии зашкаливал: как так? Театр государственный, существует на деньги налогоплательщиков, а тут такое творится… Да что же там такое? Что за составы? И вообще, ЧТО там?

На телевидении появилось видео от Чернякова, в котором он с жаром объяснял свою задумку в «Садко». Лейтмотивом заявлений знаменитого режиссёра-постановщика было утверждение, что в спектакле всё по-новому, не так, как в старых учебниках, которые он давно ненавидел и не раз заявлял об этом. Опять же, и про молодёжь было сказано, что об ней печётся, дабы поняли все и всё, на современном языке ей всё растолкуют.



Морской царь – Николай Диденко. Волхова – Надежда Павлова.

И что же явила нам сцена? Фоном практически всего действия спектакля служат картины великих русских художников. Декорации, выполненные в трёхмерном пространстве, напоминают нам, соединяют то, что сейчас на сцене, с тем, что было раньше в прекрасных осуществлённых постановках этой оперы и с тем, что не нашло воплощения на сцене, но осталось в эскизах, в истории театра. Это работы Аполлинария Васнецова, Константина Коровина, Ивана Билибина, Владимира Егорова, Николая Рериха и Федора Федоровского.



Садко – Иван Гынгазов. Любава Буслаевна – Ксения Дудникова.

Тут уж можно предполагать об истоках видения того, что происходит в воображении режиссёра-постановщика и одновременно художника-сценографа Дмитрия Чернякова, и почему так, а не иначе воплощается его замысел на сцене. Тем не менее, такое режиссёрское решение спектакля «Садко» даёт как бы побочный эффект, наверняка не предполагавшийся его создателем. Происходит объединение режиссёрского замысла и зрительского восприятия. Ностальгически доминируют картины великих русских художников, которыми, кстати, открывались в прежние времена столь ненавистные Чернякову школьные учебники, например, учебник «Родная речь». И теперь на пресс-подходе в Большом театре режиссёр как-то беспомощно озвучил этот свой дежурный тезис, но время другое. Маэстро не был на Родине 11 лет, как говорится, «дистанция огромного размера», умчалась Птица-Тройка далеко-далеко, а вы всё со старыми мерками…



Садко – Иван Гынгазов

Точно так же несколько комично выглядел «наезд» режиссёра на старые клише и прочую рухлядь прошлых постановок. Это было озвучено, но со спектакля зрители ушли с ностальгическими воспоминаниями прежних, исторических постановок этой оперы.



Веденецкий гость – Андрей Кимач. Садко – Иван Гынгазов.

Новомодные вкрапления элементов современной сценографии, все эти арки «Парка желаний», прошли-пролетели, не оставив следа, не вытравив, к счастью, из памяти зрителя прекрасные представления о прошлом. Вот такой результат, как говорят в народе, за что боролись, на то и напоролись.



Любава Буслаевна – Ксения Дудникова. Садко – Иван Гынгазов.

Финал оперы сценографически выглядел беспомощно и досадно разочаровал пустой сценой, огромным неиспользованным пространством, столь дорогим в каждой постановке. Потом эти ужасные серые пластиковые ленты, опоясывающие сцену в конце спектакля, как бы подтверждающие некоторые мнения об отсутствии у режиссёра-постановщика богатого художественного воображения. Получился некий полуфабрикат, требующий доработки.



Садко – Иван Гынгазов

Контрастом этому серому, голому убожеству служит торжество в подводном царстве. Всё там искрится, сверкает, торопится удивить и восхитить, но и тут не обошлось без перебора: когда вся эта разряженная масса заполнила почти до отказа огромную сцену, то всплыли ассоциации с картинами Бала в сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита». И это понятно: и тут, и там миры, чуждые прекрасной земной сфере обитания ЧЕЛОВЕКА.



Садко – Иван Гынгазов. Волхова – Надежда Павлова.

Но всё-таки опера – это музыка и пение. Дирижёр-постановщик спектакля Тимур Зангиев, заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания, ученик главного дирижёра Большого театра Тугана Сохиева, выступил в фирменной манере своего учителя, проявив во всём умеренность и аккуратность. Поэтому изобразительность, сочность, яркость музыкального шедевра Н. Римского-Корсакова осталась за пределами спектакля.



Любава Буслаевна – Ксения Дудникова. Садко – Иван Гынгазов.

Наиболее ярко проявила себя Надежда Павлова, заслуженная артистка России, исполнительница партии Волховы. Она очень органично, естественно существовала в своей роли, захватывая внимание зрителей каждой минутой своего проживания на сцене. Прекрасная Волхова!

Любава Буслаевна в исполнении Ксении Дудниковой была неким драматическим противовесом лиричной Волхове, рассказав нам правдивую историю непростой жизни русской женщины.



Любава Буслаевна – Ксения Дудникова. Садко – Иван Гынгазов.

Садко – Иван Гынгазов был вполне под стать Волхове, составив с ней прекрасный дуэт не только в вокале, но и сценическим своим проживанием титульной партии. Исполнитель партии Садко постоянно находится на сцене, будучи вовлечённым в активный процесс спектакля. Тем не менее, финал оперы был успешно достигнут, что говорит о высоком уровне подготовленности артиста.

Спектакль ещё оказался местом встречи с замечательными певцами, которых давно не слышали со знаменитой сцены. Это великолепный Николай Диденко - Морской Царь, скоморохи Дуда - Михаил Петренко и Сопель - Андрей Попов, гусляр Нежата - Вадим Волков, гости заморские - Варяжский - Станислав Трофимов, Индейский - Алексей Неклюдов, Веденецкий - Андрей Кимач, Старчище - Сергей Мурзаев, новгородский старшина Фома Назарыч - Сергей Радченко и Его жена - Евгения Сегенюк, новгородский воевода Лука Зиновьич - Пётр Мигунов и Его жена - Мария Баракова. Вот такой состав, заключающий имена замечательных артистов, поющих не только в Большом театре, но и на мировых оперных сценах.

Премьера состоялась. «Линию жизни» новой постановки оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова на сцене Большого театра определит будущее.

Людмила КРАСНОВА

Фото: Дамир Юсупов/Большой театр