Солисты группы ViVA едва не попали в заложники

"Ну мы надеемся, что вы останетесь у нас на несколько дней. Тогда мы все вам выплатим," — неожиданно заявил организатор.

Артисты вежливо отказали, так как график концертов и мероприятий расписан на год вперед, указав пункт договора, в котором сказано, что они не поднимаются на сцену без полной выплаты гонорара. Организатор настаивал на своем и пообещал решить вопрос после выступления. Однако, солист и продюсер Вокальной группы ViVA пояснил, что не верит в обещания, а верит только фактам. В доказательство серьезного настроя он поднялся на сцену Ледового Дворца и сообщил зрителям, что концерт откладывается.

Такой демарш был полной неожиданностью для организаторов, которые побоявшись гнева зрителей, сразу нашли деньги. Концерт прошел «на ура!». Публика танцевала и пела песни вместе с солистами. Никто из зрителей не подозревал, что происходит за кулисами.

После концерта организатор заявил, что билетов на самолет нет (хотя, согласно документам, билеты были приобретены пару недель назад). «Чудесным образом» в этот день для солистов вокальной группы был заказан банкетный зал с «серьезными людьми» и артистов там ждали развлечения. Оказалось, сестра одного из организаторов является поклонницей «таланта» Александра Балыкова и рассчитывает на приватную беседу. Она давно влюблена в продюсера коллектива и «попросила привезти его в гости».

"Ну останьтесь у нас на пару дней? Вам понравится!" - ошарашил артистов своей непосредственностью организатор.

У служебного входа артистов ожидали «серьезные люди», которые всем своим видом показывали, что не дадут уехать без «банкета».

Схватив свои вещи, солисты группы ViVA, концертный администратор и звукорежиссер покинули здание через черный ход. В ночи, рискуя жизнью, поймали попутный транспорт и покинули город. В дороге поняли, что рейсов на Москву из ближайшего города Ижевска нет, а подходящий рейс в столицу есть из Перми, в 400 км от Глазова. Несмотря на плохие погодные условия и ночь артисты домчали в аэропорт Перми, откуда благополучно вылетели, не сорвав запланированные мероприятия.