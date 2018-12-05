Три премьеры Филипа Гласса сыграл на «Т Фестивале» Мэтт Хаймовиц

Незапланированный ранее концерт „Hommage à“ прошел 1 декабря 2018 года в рамках «Т Фестиваля», большого кросскультурного проекта, объединившего академическую музыку, поэзию и живопись. В рамках фестиваля уже выступили скрипач Кристоф Барати (Венгрия), солисты Музыкальной Академии Кронберг (Германия), виолончелист Александр Князев, пианисты Борис Березовский и Алексей Володин, альтист Юрий Башмет и его ансамбль «Солисты Москвы», Квартет имени Бородина, а также актеры Александр Филиппенко, Игорь Ясулович и Анастасия Пронина. Фестиваль должен был закончиться 24 ноября концертом “Intimate letters”, но появилась идея сделать еще один праздничный концерт, пригласив в Москву знаменитого виолончелиста Мэтта Хаймовица.



Мэтт Хаймовиц

Мэтт Хаймовиц (Matt Haimovitz, 03.12.1970) — выдающийся виолончелист, музыкальный пионер. В 5-летнем возрасте из Израиля он переехал с родителями в США, где начал обучаться игре на инструменте. Уже в 12-летнем возрасте талантливого музыканта заметил великий скрипач и дирижер Ицхак Перельман, и предложил учиться у Леонарда Роуза в Джульярдской школе. Роуз называл Хаймовица «вероятно, величайшим талантом, которого я когда-либо учил», выделяя его «потрясающе красивый тон» и «необычное чувство стиля и музыкальную чувствительность». Окончив Джульярд, Мэтт продолжил учиться в Гарварде вместе с Рональдом Леонардо и Йо-Йо Ма.

Первое выступление Мэтта Хаймовица состоялось в феврале 1985 года с Израильским симфоническим оркестром п/у Зубина Мета, и он имел огромный успех. Последовал тур по Америке. В том же году Хаймовиц был награжден грантом Avery Fisher Career Grant за исключительные музыкальные достижения, став самым молодым музыкантом, получившим эту награду. В 1987 году он подписал контракт с Deutsche Grammophon, Мэтту тогда было 17. С этого момента Хаймовиц играл с крупнейшими оркестрами и дирижерами — Даниэль Баренбойм, Леонард Слаткин, Кент Нагано, Джеймс Левина, Зубин Мета и др. Хаймовиц дебютировал в Карнеги-холле, когда он заменил своего учителя, легендарного Леонарда Роуза, в Струнном квинтете Шуберта вместе с Исааком Стерном, Шломо Минцем, Пинхасом Цукерманом и Мстиславом Ростроповичем.

В 2006 году Хаймовиц получил премию «Концертная музыка» от ASCAP за пропаганду живых композиторов и новаторский дух, в 2004 году Американский музыкальный центр присудил премию за его вклад в американскую музыку. Он был удостоен Grand Prix Avery Fisher Career Grant (1986), Grand Prix du Disque (1991), Diapason d'Or (1991), и является первым виолончелистом, когда-либо получившим престижную премию Accademia Musicale Chigiana (1999).

Наиболее известен Мэтт Хаймовиц за исполнение новой музыки, поиск необычных возможностей исполнения великих композиторов и работу с действующими композиторами. В 2017 году Мэтт вместе с пианистом Кристофером O’Райли выпустил альбом русской музыки, где наряду с Шостаковичем и Прокофьевым записал свои версии Pussy Riot и битловской Back in the U.S.S.R. Он часто играет вместе с пианистом и композитором Филипом Глассом, и тот называет его своим любимым исполнителем.

Собственно, именно Филипа Гласса и приехал сыграть в Москву Мэтт Хаймовиц, захватив свою знаменитую виолончель работы 1710 года от Маттео Гоффриллера. В программе „Hommage à“ были заявлены Партиты для виолончели соло, и изначально концерт выглядел скорее как презентация недавно выпущенного альбома Philip Glass: Partitas for Solo Cello (2017). Однако на деле получилось вовсе не так, иначе Хаймовиц не был бы Хаймовицем, дерзким экспериментатором.

Музыкант начал с премьеры: Увертюры к Баху Филипа Гласса. Более того, чтобы максимально раскрыть замысел Гласса, следом Хаймовиц сыграл и саму Первую сюиту соль мажор Иоганна Себастьяна Баха. Собственно, как это у него было записано на альбоме Overtures to Bach (2016). Интересна история этой идеи с «прелюдией». Раздобыв рукописную копию сюиты, сделанную второй женой Баха Анной Магдаленой, Хаймовиц попросил Гласса «ответить» Баху. Все остальные пять сюит тоже нашли свои «ответы». В концертном виде прелюдия Гласса звучит как некая протоплазма, заглушенные вскрики и вздохи, первовещество, из которого затем рождается гениальная мелодия соль мажорной сюиты Баха, и все те вскрики и вздохи обретают силу и голос.

Затем прозвучала обещанная Партита №2 Филипа Гласса для виолончели соло. И это тоже российская премьера. Партиты для виолончели соло — одна из вершин зрелого периода в творчестве Филипа Гласса. Композитор с огромным пиететом и уважением относится к аналогичным сонатам Баха, но не отказывает себе в удовольствии структурировать и препарировать классика. Он минимизирует мелодическую щедрость Баха, расчленяет ее на такты узнаваемой окраски, и подобно диджею «сводит» их с разными динамическими и эмоциональными фильтрами. Мэтту Хаймовицу явно близок такой подход. Не зря он называл Баха предтечей всей современной музыки, включая русскую, латиноамериканскую, джаз и даже Джона Колтрейна. Как исполнитель, Мэтт Хаймовиц продемонстрировал отменный такт и изощренное мастерство.

И снова сюрприз. Корейский композитор Исан Юн (Isang Yun) и сюита Glissées для виолончели соло, написанная в 1970 году. Мэтт Хаймовиц взял микрофон и коротко, но прочувствованно рассказал о тяжелой судьбе композитора, которого пытали и приговорили к пожизненному заключению в Южной Корее, и лишь открытая петиция 200 известнейших артистов мира, включая Игоря Стравинского, Герберта фон Караяна, Карлхайнца Штокгаузена и др. помогло освободить композитора. Больше тот никогда до конца жизни не возвращался в родную Южную Корею.

У Мэтта Хаймовица Glissées записаны на только что вышедшем альбоме Sunrise Falling (2018), целиком состоящем из пьес Исан Юна. Идеей Юна было соединение традиционной корейской музыки с европейской авангардной музыкой. Отсюда много привычных для корейской музыки пиццикато, глиссандо, вибрато. Он называл свои композиции звуковыми плоскостями. Для любого европейского музыканта играть такую музыку непросто — корейские пиццикато даже технически отличаются от европейской техники пиццикато. Тем интереснее было слушать Мэтта Хаймовица, с закрытыми глазами вполне можно было бы вообразить, что играет корейский музыкант со своими необычными прищипываниями струн или сладковатыми глиссандо. Проделана огромная масштабная работа. И это большой труд для слушателей, не все из которых выдержали этот труд, увы.

И снова возвращение к такому основополагающему для Хаймовица Баху. Мэтт сыграл Прелюдию из Третьей виолончельной сюиты до мажор — свежо, со струящимся потоком воздуха, с огромным динамическим диапазоном, эмоционально, взахлеб, - будто очень хочется выговориться, и все это нужно сказать здесь и сейчас. Это был, наверное, самый трогательный момент всего концерта, по заслугам встреченный публикой жаркими аплодисментами. Долгая работа с современными композиторами дала Хаймовицу совершенно необычный, незамыленный взгляд и на Баха в том числе. Завершил он Прелюдию космического размаха каденцией невероятной красоты и мощи.

Игорь Райхельсон, арт-директор «Т Фестиваля», композитор и пианист: «Несколько месяцев назад, когда мы только обсуждали возможность фестиваля в стенах Третьяковской галереи, мы и не предполагали, что так все получится. Соберутся прекрасные музыканты, придет прекрасная публика. Спасибо вам. Надеемся, что на следующем фестивале нам удастся еще больше. Надеемся всех вас увидеть в следующем году на еще более грандиозном фестивале!»

Видеотрансляция концерта доступна здесь: https://frontend.vh.yandex.ru/player/1010578630287737329