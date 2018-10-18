«Старый новый рок» объявил хедлайнеров

На 4-х площадках Ельцин Центра выступят культовые музыканты из 5 стран и начинающие коллективы со всей России.

Среди хедлайнеров фестиваля «Черный обелиск», группа «Громыка» из Петрозаводска и немецко-голландский коллектив Disko Dicks, группа «Аффинаж», «Мистер Быдлоцыкл», датчане Brothers Moving, Найк Борзов, группа «Френдзона», камерный оркестр «B-A-C-H», коллектив из США Three for Silver, «Триагрутрика» и Нейромонах Феофан.

Вместе со звездами на сцену выйдут 40 молодых коллективов со всей России.

За 18 лет существования на сценах «Старого Нового Рока» выступили практически все именитые звезды отечественного рока, а также немецкие гости Fools Garden, британцы Uriah Heep, а в 2013 впервые в Россию (и именно на СНР) прилетели легендарные 10СС.

Отбором молодых групп занимается экспертный совет фестиваля под руководством Владимира Шахрина (группа Чайф). В него также входят Евгений Горенбург (гр."ТОП", директор «Старого Нового Рока»), Владимир Бегунов (гр."ЧАЙФ"), Михаил Симаков (гр."Апрельский марш"), Алексей Хоменко (экс-Nautilus Pompilius), Владимир Елизаров (студия звукозаписи SVE-Records), Олег Гененфельд (директор S.G.T.R.K Media lab) и Дедушка Уральского рока Александр Пантыкин.

В этом году состав экспертов пополнился альтернативным советом. В него вошли музыканты, промоутеры и продюсеры Екатеринбурга до 35 лет, предложенные жителями города.

К совершеннолетию «Старого Нового Рока» также выйдет финальная часть книжной трилогии о роке на Урале «Без музыки». Первая книга о рок-поэзии и иллюстрациях к альбомам вышла еще в 2014 году. Вторая книга «С роком 40 лет» издана в декабре 2015 года к 30-летнему юбилею Свердловского рок-клуба. Третья книга будет посвящена фотографии и рок-фотографам. В ней будут представлены раритетные фотографии известных авторов, музыкантов, таких как Илья Кормильцев, Александр Пантыкин, Вячеслав Бутусов, Владимир Шахрин и других. Издание «Без музыки» сможет визуализировать историю рок-музыки от становления Свердловского рок-клуба до наших времен.