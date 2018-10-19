Сын основателя и солист «Нэнси» умер на 31-м году жизни

"Сергей умер ночью", — сказал собеседник агентства.

«Всё это случилось очень неожиданно», — заявила мать музыканта Елена Бондаренко.



Сергей Бондаренко

По её словам, прощание состоится в субботу.

Клавишник и солист популярной в 90-х годах группы «Нэнси» Андрей Костенко на своей странице в Facebook также сообщил о смерти солиста музыкального коллектива Сергея Бондаренко.

«Ушел из жизни мой друг Сергей Бондаренко - дорогой мне человек! Покойся с миром, Серега... Царствие небесное», - написал он в социальной сети.

Российскую и украинскую группу "Нэнси" основал Анатолий Бондаренко в 1992 году. Первый альбом музыкантов назывался "Дым сигарет с ментолом", одноименная песня стала самой популярной композицией группы. Всего коллектив записал более 20 альбомов.

Сергей Бондаренко, сын основателя коллектива, присоединился к группе в начале 2000-х.