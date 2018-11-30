Таня Балакирская покажет «Голос»

Известная в джазовых кругах singer-songwriter Таня Балакирская готовит к выпуску клип на авторскую песню «Голос». Клип снят тандемом Burban Brothers в живописнейших окрестностях села Териберка на берегу Баренцева моря. Вулканические породы, мох, ледяное море и невероятно красивая линия горизонта.



Таньяна Балакирская

В фокус песен Тани часто попадают вопросы человеческого бытия, его метафизика, поиски его смысла. Песня «Голос» — не исключение; более того, для многих слушателей и даже коллег Тани по сцене эта песня стала своеобразным ориентиром, напоминанием о вечном.

В записи песни участвовала виртуозы-джазмены: Дмитрий Илугдин (рояль), Пётр Ившин (барабаны) и Виктор Шестак (контрабас). Музыканты известны в джазовых кругах, кроме того, сотрудничают со звёздами шоу-бизнеса (Варварой Визбор, Алексеем Чумаковым и др.) Воздушные соло на флейте исполнил Александр Бруни.

В треке звучит голос соул-певицы Саши Магеровой, которая выступила продюсером съёмок клипа и фигурирует в кадре в качестве героини.

Вживую эту песню можно будет послушать 11 декабря в клубе Игоря Бутмана, где у Тани состоится сольный концерт с ILUGDIN TRIO с участием приглашённых гостей. Презентация клипа состоится 24 декабря на Большом Рождественском Концерте в клубе Алексея Козлова.