У Рыбина и Сенчуковой обнаружили рак

Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова откровенно рассказали историю своей болезни. Музыкантам пришлось пройти через серьезные испытания. Сначала они скрывали правду о своем недуге, а потом решили, что пора всех предупредить о том, что может быть опасным для здоровья.



Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова

Все началось с того, что у Натальи на ноге появилось пятно, она лечила его мазями. Потом пятно появилось на лице у Виктора, врач предложил сходить к косметологам и удалить его лазером. Он удалил, причем дважды. Биоматериал сразу никто не отправил на исследование. Это было сделано чуть позже. О том, что у обоих артистов рак кожи, доктора сообщили им, когда Рыбин и Сенчукова отдыхали в Италии. После этой новости они плюнули на предостережения, намазались солнцезащитными средствами и пошли на пляж. В студии программы «Секрет на миллион» звездная пара рассказала о своей борьбе за жизнь, сообщает НТВ.