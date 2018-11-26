Умер автор слов марша «Прощание славянки»

Федотов Аркадий Яковлевич родился в 1930 году в Киеве. В начале 1930-х годов семья переехала в Хабаровск. После окончания Таллиннского музыкального училища по классу духовых инструментов стал музыкантом ансамбля песни и пляски Дальневосточного военного округа, где тридцать пять лет играл на валторне. Все эти годы Федотов писал слова на музыку дальневосточных композиторов. В золотой фонд местного радио и телевидения вошла песня «Где шумит седой Амур», посвящённая 110-летию Хабаровска. Самая яркая страница в биографии А. Я. Федотова – песня на мелодию марша «Прощание славянки». Слова к этой мелодии им были написаны в 1965 году. Тексты на мелодию марша в различное время писали разные авторы, но все же более удачно легли слова хабаровского поэта Аркадия Федотова. Прощание с хабаровским поэтом Аркадием Яковлевичем Федотовым состоится 26 ноября с 10.30 до 10.50 в ритуальном зале краевой клинической больницы №2.