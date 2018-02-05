Умер барабанщик Майкла Джексона

Музыкант скончался 3 февраля в возрасте 65 лет, подтвердила его жена Бренда.





В течение своей карьеры Чанклер сотрудничал вместе с джазовыми легендами, такими как Майлз Дэвис, Thelonious Monk, Weather Report и Хью Масекела, а также с Фрэнком Синатрой, Джеймсом Брауном, Тиной Тернер, Карлосом Сантаной и Эриком Клэптоном и многими другими музыкантами.

В 1982 году Чанклер исполнил партии на барабанах для трех треков в альбоме Thriller Майкла Джексона.

В последние годы Чанклер активно выступал и преподавал курс для молодых музыкантов в Stanford Jazz Workshop.