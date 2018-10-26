Умер Борис Темирканов

Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Минкультуры Кабардино-Балкарии (КБР).

"Накануне скончался народный артист России, главный дирижер симфонического оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии, председатель Союза композиторов республики Борис Хатуевич Темирканов", - сказал представитель министерства.

Борис Темирканов - старший брат народного артиста СССР, руководителя академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Юрия Темирканова. Борис Хатуевич на протяжении многих лет являлся главным дирижером симфонического оркестра Госфилармонии КБР, председателем Союза композиторов КБР. Автор первых сочинений для кабардинской гармоники в сопровождении симфонического оркестра.