Умер дирижер Лео Корхин

"Пройдя большой жизненный и профессиональный путь, Лео Вениаминович Корхин заслужил уважение коллег, пользовался большим авторитетом в культурном сообществе", — отмечается в сообщении.

С 1967 года Лео Корхин занимал должность музыкального руководителя Ленинградского балета на льду, единственного балета на льду с классическим репертуаром. С 1999 года преподавал в Санкт-Петербургском государственном институте культуры (доцент кафедры музыкального искусства эстрады).

При его участии была записана музыка к таким кинофильмам, как "Белое солнце пустыни", "Женя, Женечка и "катюша", а также к радио- и телепостановкам.