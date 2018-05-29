Умер эстонский оперный певец Мати Пальм

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Postimees.

По данным интернет-портала эстонского телевидения и радио ERR, концертный репертуар Пальма включал более 600 произведений. Его первый сольный концерт состоялся в апреле 1964 года в университете города Тарту. За свою музыкальную карьеру Пальм выступил на сценах Москвы, Киева, Риги, Минска, Торонто и других городов. Всего певец дал более 400 сольных концертов.

С 1962 по 1968 годы Пальм обучался в Таллинской консерватории. Затем он стажировался в Московской консерватории, миланском театре "Ла Скала", а также берлинской "Комише опер". С 1969 года Пальм являлся солистом Эстонской национальной оперы. В 1974 году Пальм получил звание Заслуженного артиста Эстонской ССР, в 1980 году - звание Народного артиста Эстонской ССР. В 1983 году он удостоился Государственной премии СССР.