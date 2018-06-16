Умер Геннадий Рождественский

Об этом ТАСС сообщили в окружении музыканта.

"Да, это произошло, сообщил его близкий человек. Но до жены (пианистки Виктории Постниковой - прим. ТАСС) пока не можем дозвониться", - сказал источник. Обстоятельства и место смерти ему не известны.



Геннадий Рождественский

Геннадий Рождественский (1931 - 2018) - советский и российский дирижер, пианист, композитор и музыкально-общественный деятель, педагог, профессор Московской консерватории. Более 50 лет Рождественский руководил различными отечественными и зарубежными музыкальными коллективами. С 2012 года был музыкальным руководителем - главным дирижером Московского государственного академического камерного театра им. Бориса Покровского.