Умер гитарист Андрей Сучилин

В конце мая Андрей Сучилин заболел и его состояние стало резко ухудшаться. В результате резкого запаха от некроза тканей, вызванного прогрессирующей инфекцией, 30 мая его сняли с авиарейса. Самолёт компании Transavia Holland (партнёр KLM) совершил экстренную посадку в португальском городе Фару, где запертый в туалете музыкант был госпитализирован. Российское консульство и страховая компания Ингосстрах, где он был застрахован, первое время отказывали в помощи.

По словам музыканта, причиной запаха было заболевание, которым он заразился. Жена музыканта Лидия Тихонович позже уточнила, что у Сучилина начался некроз тканей. По ее словам, вскоре после инцидента музыкант оказался в реанимации и впал в кому. Ему провели несколько операций, но не смогли остановить некроз, не справлялись сердце, легкие и почки. В понедельник Андрей умер, не приходя в сознание.

Андрей Сучилин - один из ведущих рок-гитаристов России. В 1981 году он создал прог-рок группу «До мажор», стал одним из создателей Московской рок-лаборатории. С группой Сучилина сотрудничали многие виртуозные музыканты.

Записанный в 1990 году его группой альбом «Ноэма» вошёл в книгу «100 магнитоальбомов советского рока» Александра Кушнира. Журнал «Контркультура» назвал «Ноэму» «Лучшим альбомом 1990 года». В 2012 году альбом был переиздан в полном виде.

Сучилин — единственный исполнитель с постсоветского пространства, участвовавший в знаменитых семинарах Guitar Craft Роберта Фриппа.

До последнего времени Андрей Сучилин давал концерты, гастролировал, собирал для совместного музицирования ведущих российских музыкантов. Он продолжал заниматься звукорежиссурой, аудиореставрацией кассет 1980—1990-х годов, писал аранжировки и музыку к спектаклям.

В 2010-е годы Сучилин увлёкся социальной журналистикой, работал в журнале «Филантоп», а с декабря 2017 года — в Агентстве социальной информации.

Андрей Сучилин — кандидат психологических наук.