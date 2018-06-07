Умер композитор Эдуард Зарицкий

"Печальная новость: сегодня не стало первого заместителя председателя Белорусского союза композиторов, народного артиста Беларуси Эдуарда Борисовича Зарицкого", - сообщается на сайте Белорусского союза композиторов.

Тело композитора обнаружили в его квартире 6 июня. Последние годы он боролся с тяжелым недугом.

Эдуард Зарицкий работал преимущественно в области инструментальной музыки, массовой и эстрадной песни, театральной и киномузыки. Он автор симфоний, концертов для гобоя с оркестром и валторны с оркестром, сюит. Написал около 500 хитов для многих исполнителей, в том числе музыку к песне Филиппа Киркорова «Черные ресницы». Также Зарицкий является автором популярных композиций «Ночные костры» и «Прощальная гастроль».

Получил широкое признание как композитор-песенник, написав сотни песен, многие из которых полюбились слушателям, в том числе "Прощальную гастроль", "Ночные костры", "Поверьте, девоньки".