Умер композитор Игорь Лученок

Об этом сообщил солист и руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко.

«Ушел в мир иной великий композитор, народный артист СССР, народный артист Беларуси Игорь Михайлович Лученок… Соболезнования родным и близким. Искренняя скорбь в наших сердцах… вечная память…», — написал Анатолий в соцсетях.

В первых числах ноября Игорь Лученок госпитализирован с инсультом.

Лученок работал в разных жанрах — вокально-симфоническом, камерно-инструментальном, камерно-вокальном, но наиболее плодотворно — в песенном. Из его произведений формировались репертуары оркестра Михаила Финберга, ВИА «Песняры», «Сябры», «Верасы», «Шпакi», Иосифа Кобзона, Софии Ротару, Валентины Толкуновой, Марии Пахоменко, Льва Лещенко, Виктора Вуячича, Эдуарда Хиля, Татьяны Петровой и многих других.